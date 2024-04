Gb, scandalo sangue infetto, bambini usati come cavie in anni 70,80

Nell’ambito di ricerche sull’emofilia

Roma, 19 apr. (askanews) – Negli anni Settanta e Ottanta, rivela un’inchiesta della Bbc, esperimenti clinici sull’emofilia in Gran Bretagna portano ad usare diversi bambini come vere e proprie “cavie” e molti bambini vennero infettati con Aids e altre malattie.

I documenti visionati dalla BBC News rivelano un mondo segreto di test clinici non sicuri che coinvolgono bambini nel Regno Unito, poiché i medici hanno anteposto gli obiettivi della ricerca ai bisogni dei pazienti.

Questi esperimenti ontinuarono per più di 15 anni, coinvolgendo centinaia di persone e infettando la maggior parte di loro con l’epatite C e l’HIV.

Un paziente sopravvissuto ha detto alla BBC di essere stato trattato come una “cavia”.

Le sperimentazioni coinvolgevano bambini con disturbi della coagulazione del sangue, anche se le famiglie spesso non avevano acconsentito alla loro partecipazione. La maggior parte dei bambini iscritti sono ormai morti.

I documenti mostrano anche che i medici dei centri per l’emofilia di tutto il paese hanno utilizzato campioni di sangue, anche se erano ampiamente conosciuti come potenzialmente contaminati.(Segue) vgp Gb/ Gb, scandalo sangue infetto, bambini usato come cavie in anni 70,80 -2- Roma, 19 apr. (askanews) – Una carenza di prodotti sanguigni nel Regno Unito negli anni ’70 e ’80 faceva si che questi venissero importati dagli Stati Uniti. Donatori ad alto rischio come prigionieri e tossicodipendenti hanno fornito il plasma per i trattamenti che erano stati infettati da virus potenzialmente fatali tra cui l’epatite C – che attacca il fegato provocando cirrosi e cancro – e l’HIV.

Un prodotto sanguigno, noto come Fattore VIII, si è rivelato altamente efficace per arrestare il sanguinamento, ma è anche ampiamente noto per essere contaminato da virus.

Sullo scandalo è in corso un’inchiesta pubblica. Il rapporto finale è previsto per maggio.

vgp