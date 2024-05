il-presidente-dell’anticorruzione:-nuova-tangentopoli?-lavoriamo-per-evitarla

Busia: più rischi corruzione con grandi risorse da spendere veloci

Roma, 14 mag. (askanews) – “Purtroppo in questo momento ci sono grandi risorse da spendere in tempi rapidi. Questo aumenta il rischio di corruzione”.Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, a margine della presentazione del rapporto annuale della autorità anticorruzione a Roma.”Dobbiamo avere maggiori anticorpi contro la corruzione. Perché è un male notevolissimo che mina e non solo crea danni economici, ma crea danni nella fiducia dei cittadini e verso le istituzioni” ha aggiunto. “È opportuno investire sulla prevenzione della corruzione e sulle regole di trasparenza, questo è essenziale”.E a una domanda se il contesto attuale sia quello di una nuova Tangentopoli, Busia ha risposto: “Dobbiamo evitare che lo sia, purtroppo emergono situazioni preoccupanti, e noi, questo è il compito dell’Anac, dobbiamo creare regole per evitare che questo accada”.