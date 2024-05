in-anteprima-“andiamo-al-mare”-di-davide-de-marinis,-vito-diomede-e-asia

Il sound estivo con tre diverse voci pop

Milano, 15 mag. (askanews) – In anteprima il video “Andiamo al mare”, il nuovo singolo inedito di Davide De Marinis Vito Diomede e Asia. Il brano prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Paolo Agosta presso il Bunker Home Studio è stato masterizzato da Marco Barusso presso il BRX Studio. La produzione esecutiva è di Vito Diomede.Il sound estivo mischia la cassa in quattro a un basso dance ’70, le chitarre acustiche con quelle elettriche funky con il wah-wah. Le timbriche dei Synth si fondono con i sempre verdi Hammond Blues e gli Slide Hawaiani e il tutto fa da cornice a tre diverse bellissime voci pop.L’idea del video, regia di Paolo Agosta, è stata quella di portare i tre artisti sulla costa pugliese e di farli cantare e ballare tra Polignano a Mare e Mola di Bari, in città a bordo di un simpatico Tuc-Tuc e in spiaggia assieme a tanti amici che hanno voluto partecipare. Per il look si è scelto giocare sull’ironia, il colore e l’eleganza. Davide vestito da sub con la chitarra, maschera e boccaglio, e con abito elegante azzurro vintage, Vito outfit da turista con guantoni da box e Asia con costume e abito blu molto sexy. Nel video questi look si alternano anche con altri in cui i tre artisti sono vestiti da Blues Brothers.