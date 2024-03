innovazione,-pacini:-al-lavoro-per-digitalizzazione-pa

Direttore generale CSI Piemonte

Roma, 29 mar. (askanews) – “Questo evento ha rappresentato un’occasione importante per confrontarsi sui temi dell’innovazione e raccontare quello che abbiamo realizzato a fianco della Regione Piemonte per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Il Consorzio in questi anni ha avuto un’evoluzione significativa sia in termini di capacità di sviluppo, dalle infrastrutture al cloud fino all’intelligenza artificiale, sia in termini di crescita anche sul territorio nazionale. Il CSI si è arricchito di realtà importanti che confermano l’attrattività dell’azienda e la sua capacità di creare un ecosistema per l’utilizzo di infrastrutture e tecnologie a favore degli enti pubblici, garantendo la sicurezza delle applicazioni”.Lo ha detto Per Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte, in occasione della prima tappa del roadshow Innovazione Piemonte a Novara promossa da Angi.