“l’adorazione-dei-magi”-di-botticelli-in-mostra-a-napoli

Al Donnaregina dal 30 novembre al 31 gennaio

Milano, 27 nov. (askanews) – Un capolavoro dell’arte moderna sbarca a Napoli per arricchire ancora di più la città partenopea di cultura e di opprotunità turistiche. Il Museo di Donnaregina accoglie “L’adorazione dei Magi” di Sandro Botticelli, un’opera proveniente dagli Uffizi di Firenze. Per l’inaugurazione presente anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oltre che l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, che ha fortemente voluto questa opera.”Racconta soprattutto il Rinascimento, il Rinascimento fiorentino, racconta anche quello che è avvenuto poco dopo, con quella attualizzazione fortemente politica che c’è nel quadro, quindi racconta Machiavelli, racconta l’istituzionalismo e tutte le opportunità che derivano dal rapporto tra una narrazione artistica e una narrazione politico-istituzionale che appone al suo centro la virtù pubblica”, ha spiegato l’assessore.Realizzata tra il 1470 e il 1475, l’Adorazione dei Magi fu commissionata all’artista da un uomo di affari e poi passò di proprietà ai Medici. Nella tela il tema evangelico è stato trasformato da Botticelli in una parata di personaggi della società fiorentina negli anni dell’ascesa al potere della famiglia Medici.”L’Adorazione dei magi” di Botticelli è il pezzo più importante di un’esposizione natalizia al via il 30 novembre e aperta fino al prossimo 31 gennaio.