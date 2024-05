lo-speaker-della-camera-al-processo-trump:-“e’-una-faccenda-politica”

Il processo “trasformato in un’arma” secondo Mike Johson

New York, 14 mag. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato al tribunale di New York dove si sta svolgendo un processo penale contro di lui accompagnato dal presidente repubblicano della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson. A Trump, il magistrato ha imposto un ordine di silenzio. Al suo posto si è espresso Johnson parlando ai reporter fuori dal tribunale. “E’ impossibile per chiunque guardi a questa cosa oggettivamente negare che il sistema giudiziario nel nostro paese sia stato trasformato in un’arma contro il presidente Trump” ha detto, “Il sistema sta usando tutti i mezzi a sua disposizione adesso per punire un presidente e fornire copertura a un altro”.