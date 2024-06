marefestival-premio-troisi:-tra-ospiti-pannofino,-boni-e-bouchet

Dal 14 al 16 giugno, madrina Cucinotta

Roma, 3 giu. (askanews) – Stellare anche quest’anno il parterre di protagonisti della XIII edizione del Marefestival Premio Troisi che riunirà a Salina, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, illustri personalità del cinema, della comicità e della musica in ricordo dell’attore napoletano che mosse i primi passi proprio da comico per poi diventare un’importante firma del grande schermo: Francesco Pannofino, Carla Signoris, Barbara Bouchet, Sergio Friscia, Alessio Boni, Francesca Inaudi, Corrado Azzollini, Uccio De Santis, Mario Incudine e Alberto Urso con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, madrina da sempre della manifestazione e interprete dell’ultimo capolavoro troisiano “Il Postino” girato sull’isola e che compie 30 anni. Il Premio Troisi è organizzato dai giornalisti Massimiliano Cavaleri (direttore artistico) e Patrizia Casale in collaborazione con Francesco Cappello, Giovanni Pontillo e Nadia La Malfa; scenografia e immagine a cura di Tina Berenato. Si svolge nelle piazze dei Comuni di Santa Marina Salina e Malfa; l’Opening Event venerdì 14 giugno ore 18.30 nel porticciolo turistico Marina di Salina: ad accogliere gli ospiti l’amministratore unico del Gruppo Marinedì Renato Marconi e l’AD Marina di Salina srl Gaspare Castro. L’edizione 2024 sarà preceduta anche da una serata-anteprima, giovedì 13 giugno, a Capo d’Orlando Marina dove saranno presenti Cucinotta, Bouchet, Inaudi e Azzollini e sarà proiettato il film “Gli agnelli possono pascolare in pace”. Ad arricchire il programma la presentazione de “Il grano nero”, romanzo storico dello sceneggiatore e scrittore Ignazio Rosato: a dialogare con lui l’inviato de “Le Iene” Fabio Agnello.