Motori: taglio del nastro al Racing Show, sold out in via Caracciolo

Alla kermesse sportiva il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani

La kermesse sportiva già domani toccherà vette altissime con la presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, che prenderanno parte al convegno sull’intelligenza artificiale e le nuove tecnologia, organizzato in collaborazione con Tangenziale di Napoli.

Si è alzato il sipario in via Caracciolo sul Racing Show. Alle 12,00 in una cornice mozzafiato sulla linea di partenza il taglio del nastro degli organizzatori emozionati e orgogliosi di avere riacceso l’entusiasmo per quella che è una grande tradizione napoletana: le corse di Formula 1 sulle orme del mai dimenticato Gran Premio di Posillipo.

“Un sogno che si realizza, sono emozionato e commosso fino al punto da non trovare le parole per comunicare il mio stato d’animo – dice Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show. Napoli merita di riportare in auge le sue tradizioni – continua il promotore- e tra queste anche la passione dei motori.

La città ha espresso grandi campioni e proprio per questo il primo appuntamento della nostra rassegna automobilistica ha visto la cerimonia di intitolazione di una piazza di Posillipo a Mennato Boffa, un grande sportivo e campione che ha dato lustro alla nostra città”.

In via Anton Dohrn l’esposizione delle auto che si sfideranno in gara ha dato il benvenuto ai tanti appassionati che si sono riversati al villaggio sportivo all’apertura dei cancelli. Gli spettatori che hanno gremito gli spalti hanno assistito alle prime sessioni di prove libere. In pista i campioni, a bordo di Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, hanno scaldato i motori.

Poco distante dal circuito automobilistico con vista sul Golfo, a Villa Pignatelli, un concorso di eleganza per vetture storiche mentre il rombo dei motori in pista e l’adrenalina dei piloti anima il villaggio sportivo.

La parata delle vetture in gara chiude la prima giornata del Racing Show, Trofeo Città di Napoli – Gran Premio di Napoli con un bilancio entusiasmante. Solo un’anteprima di quello che accadrà nella seconda giornata di sabato, con il direttore di gara che darà lo start già dalle ore 8,15.

Il programma è ricchissimo oltre le gare, le esibizioni dei campioni di Kart, esibizioni di Drifting e dei Vigili del Fuoco, la sfilata di oltre 300 moto e in serata un doppio spettacolo di droni illuminerà il cielo di Napoli. Da ogni angolo della città si potrà godere la coreografia che i 150 droni in aria disegneranno in volo.

