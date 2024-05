sanremo,-didodato:-brutti-i-fischi,-ma-non-vedo-questione-meridionale

“La gara era tra Angelina e Geolier, lei non è di Milano”

Sanremo, 10 feb. (askanews) – “Non la vedo come una questione meridionale, la gara era tra Angelina e Geolier, lei non è di Milano. Succede spesso che il pubblico in sala percepisca delle cose diversa da chi vede in televisione, però è brutto sentire dei fischi, ma non ci sono stati durante l’esibizione sul palco. E’ un modo per dire non mi sta bene questa classifica, lo si può dire in maniera più elegante ma non ci vedo nulla di antimeridionale” Diodato risponde così alla domanda sui fischi a Geolier.