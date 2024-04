Scuse di Hamas alla popolazione di Gaza per sofferenze causate da guerra

Roma, 1 apr. (askanews) – Hamas ha chiesto scusa per la prima volta agli abitanti di Gaza per le sofferenze causate dalla guerra. In una lunga dichiarazione pubblicata domenica sera sul suo canale Telegram, il movimento islamista palestinese “si scusa” per le difficoltà causate dalla guerra contro l’esercito israeliano che dura da quasi sei mesi. Ma ribadisce anche il desiderio di continuare questa guerra che, afferma, deve consentire di ottenere “vittoria e libertà” per i palestinesi. E invia “un messaggio di ringraziamento al popolo” della Striscia di Gaza di cui riconosce “l’esaurimento”.

Il movimento ha insistito sulle misure che ha affermato di aver cercato di mettere in atto per alleviare le difficoltà, compresi tentativi di “controllo dei prezzi” entro i limiti delle sue capacità “data l’aggressione in corso”. Hamas ha inoltre affermato di comunicare con “tutte le componenti” della società di Gaza, citando altri movimenti armati, “comitati popolari” e “famiglie” per “risolvere i problemi causati dall’occupazione”.