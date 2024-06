Temptation island, c’è anche il genio del ‘Mi hanno hackerato il profilo’

BOLOGNA – E arriva anche la seconda coppia per la nuova edizione di Temptation island in partenza la prossima settimana: dopo Siria e Matteo (lei con 85 chili in meno di due anni fa e “una voglia matta” di divertirsi), ecco Jenny e Tony, insieme da cinque anni. E anche loro promettono faville durante il programma che prevede un “viaggio nei sentimenti”. A chiamare il programma è stata Jenny, 26 anni di Catania, alle prese con un fidanzato di cui non si fida più. Lui, che fa il dj, è “sempre circondato da ragazze”. E di recente, lei lo ha beccato a chattare con una ragazza. “Tony non mi consente di vivere la mia vita , fa il dj, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze”. Del resto, doveva sapere a cosa andava incontro: “Quando l’ho conosciuto, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Lui ride: “Così mi fai sembrare un mostro”.

“MI È STATO HACKERATO IL PROFILO”

Jenny continua il suo racconto: “Una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni”. E lui avrebbe scritto a lei “Che bel culetto“. Replica: “Ma quello non l’ho scritto io, in quel caso è stato hackerato il profilo”. Lei lo zittisce: “Sei un attore da oscar”. Lui sorride divertito. Sicuramente si tratta di una scelta molto azzeccata per il programma, destinata a far discutere e scatenare il pubblico.

GABRIELA E GIUSEPPE

Tornano alla mente i Gabriela e Giuseppe dell’anno scorso: insieme da sette anni, da quando lei era un’adolescente, solo che lui nel frattempo si era iscritto di nascosto a un sito di incontri con il nome di “american boy” (facendo la furbata di dare il numero di lei come riferimento). Giuseppe fece il ‘galletto’ anche durante il programma, flirtando con una tentatrice. Lei per vendetta baciò un tentatore e aveva spergiurato la fine di qualunque cosa. Nessuno ci scommetteva una lira, ma alla fine i due sono rimasti insieme. Il pubblico reagì male nei confronti della ragazza: “Ti meriti le corna”, le dissero in tanti.

Cresce intanto l’attesa per l’inizio del programma condotto da Filippo Bisciglia: la serata scelta per la messa in onda dovrebbe essere quella del giovedì, quindi l’inizio è atteso per il 13 giugno.

