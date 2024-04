Trump dice che Biden è “al 100%” dalla parte dei palestinesi

“Non capisco come lo si possa votare. Io il più filo-israeliano”

Roma, 9 apr. (askanews) – Joe Biden è “al 100%” dalla parte dei palestinesi. Lo ha affermato l’ex presidente degli Stati Uniti, e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, sottolineando che “qualsiasi persona ebrea che vota per Biden non ama Israele”. “Francamente, bisognerebbe chiedere: come può una persona ebrea votare per Biden o un democratico? Perché sono dalla parte al 100% dei palestinesi”, ha insistito Trump parlando alla rete conservatrice Real Americas Voice.

“Francamente, è incredibile che storicamente gli ebrei votino per i democratici. Non lo capisco”, ha commentato ancora Trump, ribadendo un punto che ha sottolineato a malincuore negli ultimi anni. “Sono stato di gran lunga più filo-israeliano di qualsiasi altro presidente”, ha argomentato Trump, sottolineando la sua decisione di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e trasferire lì l’ambasciata americana. “Forse è solo una cattiva abitudine votare per un democratico, ma non so come faccia qualcuno che è ebreo a votare per un democratico”, ha insistito.