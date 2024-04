Uncem ad Abodi: per Castellania Coppi serve piano valorizzazione

“Di respriro internazionale”

Roma, 5 apr. (askanews) – Per Castellania Coppi serve un piano di valorizzazione di respriro internazionale. Per dare un volto nuovo al Comune dei Colli Tortonesi dove sono nati e cresciuti Fausto e Serse Coppi. Uncem, con il presidente Marco Bussone, ha scritto una lettera al ministro dello Sport Andrea Abodi. Serve un grande impegno del Governo. Non solo una o più tappe di Tour e Giro che possono arrivare nel Comune. Occorre un vero piano di interventi, che dia grande valore al paese dove arrivano 20mila appassionati l’anno. E i numeri possono crescere.

“Vi è l’urgenza – scrive Bussone – di creare a Castellania Coppi una ‘Scuola del Ciclismo’, una vera e propria Accademia, come il Sindaco ha già proposto sul Pnrr senza ottenere finanziamenti. Castellania Coppi è un luogo mitico, eccellenza, che ha bisogno di risorse. Il progetto della Collina dei Campioni, con il rifacimento della cappella con le tombe di Serse e Fausto, è anch’esso pronto. Il paese ogni anno accoglie 20mila turisti, amanti del ciclismo e di Coppi, che raggiungono in silenzio questo santuario del ciclismo. Castellania Coppi può avere una Fondazione del ciclismo, con il suo ministero protagonista. Castellania deve essere riconosciuta in Europa e nel mondo. Luogo dell’abitare, nelle colline di Novi e Tortona, luogo di turismo saggio, moderno, evoluto, intelligente, green”.

Il ministro dello Sport può fare la differenza, coinvolgendo altri ministeri e il Coni. “Il Governo può decidere di investire a Castellania Coppi. Sul ciclismo che non è storia o passato, bensì futuro per i giovani, formazione, innovazione, ricerca”, prosegue Uncem.