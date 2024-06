ROMA – In occasione della Festa della Repubblica, sulla facciata di Montecitorio è stata proiettata la bandiera italiana. L’accensione del Tricolore è avvenuta ieri sera dalle 21 fino alle 6 di questa mattina ed è prevista anche dalle 21 di oggi fino a mezzanotte. Sul sito giovani.camera.it, è possibile ascoltare la storia del vessillo nazionale, dell’Inno e dell’emblema della Repubblica in un podcast dedicato.

PORTE APERTE A MONTECITORIO

Oggi, a partire dalle 16, alla presenza del Vicepresidente Giorgio Mulè, nella piazza antistante l’ingresso della Camera, suonerà la Banda dell’Aeronautica introducendo un’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte. Le visite inizieranno alle 18 e i partecipanti potranno vedere, tra le altre cose, la mostra allestita in Transatlantico per i 100 anni della morte di Giacomo Matteotti. L’esposizione è organizzata in collaborazione con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti e raccoglie una sintesi dell’attività del deputato attraverso i documenti dell’archivio storico e della Biblioteca della Camera, i resoconti parlamentari, altri documenti e una selezione dello scambio epistolare con la moglie Velia Titta, forniti dalla Fondazione di Studi storici “Filippo Turati” e dalla Fondazione Giacomo Matteotti ETS.

Dalle 16.30 sono previsti due momenti musicali in Aula a cura, rispettivamente, dei musicisti della Fanfara di Bedizzole e della Fanfara in servizio del 6° Reggimento Bersaglieri, con saluti istituzionali del vicepresidente Mulè e del presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Ottavio Renzi. Il concerto si inserisce inoltre nel calendario degli appuntamenti principali programmati nell’anniversario dei cent’anni della fondazione dell’Associazione, nata a Bologna il 30 giugno 1924

VIDEO | 2 giugno, a Montecitorio concerti e facciata illuminata con la bandiera italiana

