VIDEO | La Palma d’oro alla carriera a Meryl Streep apre il 77esimo Festival di Cannes

BOLOGNA – Lunga standing ovation per l’attrice Meryl Streep, che all’apertura del 77esimo Festival di Cannes è stata premiata con la Palma d’oro alla carriera. L’attrice, 74 anni, elegantissima in un lungo abito bianco, ha ringraziato, sorriso e abbracciato con affetto Juliette Binoche che le ha consegnato l’importante premio.

Meryl Streep, ricordando i “35 anni di assenza”, ha detto: “Sono grata di essere qui, è un grande onore questo premio, unico nel mondo del cinema”. Ha poi ricordato il suo agente e il maestro parrucchiere che è “responsabile del look dei miei personaggi negli ultimi cinquant’anni”. Poi ha detto ancora: “Quando venni a Cannes avevo 40 anni (era il 1989 quando venne prsentato Un grido nella notte) ed ero già mamma di tre figli, credevo che la mia carriera fosse finita, era una previsione possibile per l’epoca. Il motivo per cui sono qui è grazie ai cineasti con cui ho lavorato, tra cui la presidentessa Greta Gerwig, e poi a voi i cinefili, che non vi siete stufati di me. Mia madre aveva ragione su tutto, mi diceva ‘vedrai Meryl tutto passa così in fretta’ ed è stato così. Tutto passa in fretta tranne i miei discorsi che sono troppo lunghi”.

(Foto di copertina dal profilo Instagram ufficiale del Festival di Cannes)

