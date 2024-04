a-londra-corteo-per-il-cessate-il-fuoco-a-gaza:-“stop-the-massacre”

Manifestazione da Russel Square a Trafalgar Square

Roma, 30 mar. (askanews) – Manifestazione a Londra durante il fine settimana di Pasqua per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. I partecipanti, suonando tamburi e scandendo slogan come “Freedom for Palestine” e “Gaza, stop the massacre”, con bandiere palestinesi in mano, hanno marciato da Russel Square a Trafalgar Square.Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato sono almeno 32.000 le persone uccise nel territorio durante gli oltre cinque mesi di guerra tra Israele e i militanti palestinesi. Più di 75.000 i feriti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso.