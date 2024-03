L’anno scorso il Pontefice saltò il rito per problemi di salute

Roma, 29 mar. (askanews) – Il Papa è tornato al Colosseo per la tradizionale Via Crucis del venerdì santo dopo aver saltato l’anno scorso per problemi di salute.I fedeli già dal primo pomeriggio hanno affollato la zona predisposta per accoglierli fra molti controlli di sicurezza e forze dell’ordine.Quest’anno le meditazioni sono state scritte di proprio pugno dal Papa ed è la prima volta nella storia che accade.