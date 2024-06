Alcaraz è fidanzato? Chi è il tennista che ha ‘strappato’ la finale del Roland Garros a Sinner

BOLOGNA – Cinque set per aggiudicarsi la finale: così Carlos Alcaraz ha fatto fuori Jannik Sinner dalle finali del Roland Garros, per il resto tutte ‘italiane’. Ma chi è lo spagnolo Carlos Alcaraz? E soprattutto, domanda che comincia a girare non appena un nome diventa il nome ‘top’ del momento, è fidanzato? Carlo Alcaraz è il più giovane tennista ad avere raggiunto la posizione numero uno del mondo nella storia del ranking Atp: lo ha fatto nel 2022, quando aveva 19 anni da pochi mesi. Alla vigilia della semifinale in cui ha sconfitto Sinner, Alcaraz aveva detto a proposito del tennista italiano: “Mi dà la forza per dare il 100% tutti i giorni, grazie a lui mi sveglio al mattino con l’obiettivo di migliorarmi per poterlo battere. Sono pronto per questa sfida”.

LEGGI ANCHE: Tutti gli italiani in finale tranne il numero 1: Sinner “lascia” ad Alcaraz il Roland Garros

Fidanzata? Non si sa, in realtà, se in questo momento il tennista sia fidanzato o no. Lo spagnolo è infatti molto riservato sulla sua vita privata. Con la precedente fidanzata, Maria Gonzalez Gimenez, il tennista sembrava fare sul serio ma poi l’amore è naufragato nell’estate del 2021, tant’è che lui, a inizio 2023, disse a Vogue di essere “single da 18 mesi“.

Dopo di lei, tra il 2021 e il 2023, si sono rincorse voci sui tabloid spagnoli (che gli avevano attribuito flirt con una modella e anche con una concorrente di Temptation Island). L’ultima ‘voce’ vede il tennista sia legato a Lola Marandel, una tennista francese di 22 anni, con cui potrebbe esserci una storia da qualche mese, dalla fine del 2023. Lei è bellissima e alla moda, e trascorre la sua vita tra Parigi e Cannes. Dopo lo scoop sulla storia con Alcaraz, nell’autunno scorso, i suoi follower hanno avuto un’impennata. Ma la storia è vera? Non si sa, di fatto. I due non hanno mai postato una foto insieme. Ma potrebbe essere solo questione di riservatezza.

L’articolo Alcaraz è fidanzato? Chi è il tennista che ha ‘strappato’ la finale del Roland Garros a Sinner proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it