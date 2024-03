Attentato a Mosca, il governatore: il bilancio delle vittime aumenterà ancora, ci sono corpi sotto le macerie

“Quando rimuoveremo macerie vedremo il numero di morti e feriti”

Roma, 23 mar. (askanews) – Il bilancio delle vittime dell’attacco terroristico alla sala concerti Crocus City Hall alle porte di Mosca aumenterà in modo significativo. Lo ha detto sabato il governatore della regione di Mosca Andrei Vorobiev, aggiungendo che sono in corso i lavori per smantellare le macerie dell’edificio e che non tutte le persone sono state estratte dalle macerie nel luogo dell’attentato.

“Per quanto riguarda i morti, devo dire subito che il numero delle vittime aumenterà in modo significativo”, ha detto Vorobiev ai giornalisti.

Sabato mattina i soccorritori sono entrati nell’auditorium bruciato e la situazione rimane difficile, motivo per cui i lavori tecnici vengono eseguiti 24 ore su 24, ha aggiunto il governatore.

“Di conseguenza, quando rimuoveremo le macerie, vedremo il numero dei morti e dei feriti. Per questo stiamo facendo tutto il possibile per garantire il ritmo di lavoro necessario”, ha detto Vorobiev.