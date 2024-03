Bari, colpi d’arma da fuoco in piazza: grave 22enne. Fermati una donna e un 16enne

(Adnkronos) – Una donna di 36 anni e un giovane di sedici anni sono stati fermati come indiziati di delitto dai carabinieri per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo, in relazione al ferimento a colpi d’arma da fuoco di un giovane di 22 anni avvenuto ieri sera, a Sannicandro di Bari. Sui due sospettati è stata eseguita anche la prova dello stub, per il prelievo dei residui dell’esplosione della polvere da sparo. Il fatto è accaduto verso le 20.30 in piazza Unità d’Italia. Il 22enne è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco al torace. Quindi è stato soccorso e trasportato, in gravi condizioni, al Policlinico di Bari.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Modugno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bari, hanno avviato le indagini. Stamane i militari della Compagnia di Modugno, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Bari e della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni, hanno eseguito le misure pre-cautelari. I due indagati sono stati portati rispettivamente nel carcere di Trani e nell’Istituto Penale per Minorenni di Bari. Le indagini proseguono per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e per risalire al movente.