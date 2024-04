Bari, Orlando (Pd): un terzo nome potrebbe salvare la coalizione

“E’ molto difficile che uno dei due si faccia indietro”

Genova, 6 apr. (askanews) – “Questa è una mia opinione. Penso che in una situazione come questa è molto difficile che uno dei due si faccia indietro per l’altro. E’ possibile forse cercare una soluzione che in qualche modo non mortifichi nessuna delle forze in campo e contemporaneamente possa salvaguardare un patrimonio di buon governo e una caratterizzazione di centrosinistra che si stava creando”. Lo ha detto questa mattina a Genova il deputato del Pd Andrea Orlando, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se un terzo nome come candidato sindaco di Bari potrebbe consentire di ricomporre l’alleanza con il M5s, a margine della prima tappa di “Impresa Domani”, il ciclo di eventi del Pd sui temi dell’economia e del lavoro.

“La partita – ha aggiunto Orlando – è più grande di quello che attualmente può apparire. Non riguarda solo Bari ma può incidere in negativo o in positivo anche sulla dinamica più complessiva. Quindi penso che lo sforzo unitario debba essere massimo, nella salvaguardia della dignità di tutte le forze politiche anche per la credibilità della coalizione”.

