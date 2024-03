“Champagne Experience”: VII edizione sarà il 20 e 21 ottobre a Modena

Sul sito della manifestazione sono già in vendita i biglietti

Milano, 26 mar. (askanews) – La settima edizione di “Champagne Experience”, il più importante e completo appuntamento in Europa dedicato alle più famose bollicine francesi, si terrà il 20 e 21 ottobre nei consueti spazi di ModenaFiere. L’evento è organizzato da Società italiana distributori e importatori (Sidi) Excellence srl, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza.

Per due giorni, un numero molto rappresentativo di aziende provenienti dalla Champagne, composto da storiche Maison e piccoli vigneron, metteranno in degustazione tutte le ultime novità e gli ultimi millesimi a disposizione per i tanti professionisti del settore Horeca che si danno appuntamento a Modena per avere una fotografia aggiornata e completa dei vini prodotti in questa iconica regione francese, sempre più centrale e distintiva per gli assortimenti delle enoteche e le carte dei vini della ristorazione italiana.

“L’ultima edizione ha confermato il successo della manifestazione, con oltre seimila accessi registrati nel corso della due giorni” ha ricordato . Questo ci dà l’entusiasmo per migliorare ancora di più un format che va perfettamente incontro alle esigenze dei visitatori professionali” commenta Luca Cuzziol, presidente di Sidi, sottolineando che “l’aspetto che più ci gratifica è la qualità complessiva che ogni anno riusciamo a mettere in campo dando l’opportunità di scoprire e approfondire la conoscenza delle bollicine d’oltralpe sia ai professionisti che al grande pubblico degli appassionati”.

Per l’edizione 2024 di “Champagne Experience” potranno essere degustati oltre 900 champagne, che saranno come sempre suddivisi in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs e Aube, oltre alle maison classiche riunite in una specifica area. Durante la due giorni di Champagne Experience, inoltre, è previsto un programma di masterclass condotte da grandi professionisti del settore, che consentiranno di approfondire le peculiarità del terroir champenois. Si parte domenica 20 ottobre, dalle 12.30, con i primi quattro appuntamenti: “Da Chouilly a Mesnil-sur-Oger. Un viaggio in Cote des Blancs”, “Il buio oltre il perlage”, “Aube, Riceys e Montgueux. Da territori accessori e a veri protagonisti”, e “Qualità tra piccole e grandi maison. Perché la qualità non dipende dalle dimensioni”. Lunedì 21 ottobre, invece, sono previsti due incontri, sempre a partire dalle 12.30: “Da Bouzy ad Ay. Un viaggio nella Montagne de Reims” e “Coteaux Champeois. Un’anima vivace della regione ma senza bollicine”.

Sul sito della manifestazione è già partita la vendita degli abbonamenti e dei biglietti giornalieri.