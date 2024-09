confindustria,-saggi:possibili-indicazioni-su-altri-candidati-sopra-20%

Chi ha superato tale soglia ha accesso automatico al voto del 4 aprile

Roma, 12 mar. (askanews) – I saggi di Confindustria si riservano “ulteriori comunicazioni in ordine all’eventuale raggiungimento della soglia percentuale di voti assembleari regolarmente esercitabili, prevista dal nono comma dell’articolo 12 dello statuto confederale come presupposto, dopo le verifiche richieste, per l’automatica partecipazione al voto di designazione del 4 aprile”. E’ quanto si legge in una lettera – che Askanews è in grado di anticipare – inviata dai tre membri della commissione di designazione, al termine del giro di consultazioni con la base associativa, ai presidenti e ai componenti del consiglio generale di Confindustria.

Al momento, tra i candidati in corsa per la presidenza di Confindustria, solo Edoardo Garrone avrebbe già certificato di poter contare su oltre il 20% dei voti assembleari potendo coì accedere di diritto al voto del consiglio. Anche Emanuele Orsini avrebbe superato quella soglia e consegnato la documentazione ai saggi entro i termini previsti. Mentre Antonio Gozzi sarebbe sotto quel limite.

“In vista dell’appuntamento del Consiglio Generale del prossimo 21 marzo, la Commissione – si legge nella missiva – procederà entro la fine della corrente settimana all’analisi della documentazione acquisita, con particolare attenzione al riscontro di legittimità formale e sostanziale delle delibere delle associazioni che sono state trasmesse e depositate in queste settimane di consultazione”.

