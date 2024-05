conte:-“da-meloni-codardia-su-manovra,-perso-faccia-su-extraprofitti”

“In compenso inserisce 2 miliardi di nuove tasse”

Roma, 10 nov. (askanews) – “Abbiamo condiviso una valutazione molto negativa di questa manovra che ci porta in recessione. L’Italia non si merita questa manovra. Giorgia Meloni ci ha messo la faccia sugli extraprofitti, però poi si è rimangiata la parola, ha perso la faccia per codardia politica e in compenso però mette le mani nelle tasche degli italiani per due miliardi di nuove tasse”. Così il presidene M5S Giuseppe Conte, uscendo dall’incontro sulla manovra, nella sede del Movimento, con il segretario della Cgil Maurizio Landini.”Ci sono tagli alle pensioni e ieri in audizione le associazioni di categoria ci hanno detto che finanche sulla disabilità ci sono tagli dal 5 al 7-8 per cento. Siamo veramente sconcertati perché si condanna il paese allo zero-crescita, e questo l’Italia non lo merita”, ha concluso Conte.