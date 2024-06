ROMA – Le urne per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo saranno aperte fino alle 23 di oggi, domenica 9 giugno. Vista la bassa affluenza registrata ieri (alle 23 era a poco più del 14%) molti, evidentemente, sono gli indecisi che preferiscono non votare. Ecco quindi che arriva in aiuto agli elettori un test realizzato dall’Istituto universitario europeo (IUE): il risultato mostrerà quali partiti sono più vicini alle nostre preferenze, sia nel nostro paese che in tutta Europa. A votare per eleggere i deputati europei saranno i cittadini maggiorenni muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento.

Disponibile in oltre 20 lingue, EU&I è uno strumento online che invita gli utenti a reagire a 30 dichiarazioni che coprono una vasta gamma di questioni rilevanti nella politica europea. EU&I fornisce agli utenti un profilo politico basato sulle loro risposte a un elenco di 30 affermazioni. Gli utenti possono reagire a ciascuna dichiarazione di politica esprimendo il loro livello di accordo su una scala standard a cinque punti che va da ‘completamente d’accordo’ a ‘completamente in disaccordo’, oltre a un’opzione ‘nessuna opinione’. Possono anche assegnare importanza alle singole questioni indicando in che misura considerano ciascuna questione personalmente importante per loro.

FAI IL TEST E SCOPRI QUALE PARTITO VOTARE ALLE ELEZIONI EUROPEE

L’articolo Elezioni europee, ancora indecisi? Ecco il test per capire quale partito votare proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it