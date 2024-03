elezioni-russia,-yulia-navalnaya-invita-a-“protesta”-ai-seggi-domenica

La proposta era del marito Aleksey: in fila alle 12 per farsi vedere

Roma, 6 mar. (askanews) – La vedova di Aleksey Navalny, Yulia, ha pubblicato un video in cui invita i russi a realizzare, domenica 17 marzo un’azione di protesta proposta dal marito per il giorno conclusivo delle presidenziali in Russia: andare ai seggi alle 12, a votare o anche solo a farsi vedere, in segno di contestazione contro Vladimir Putin.Nel video pubblicato il 6 marzo sul canale Youtube dell’oppositore morto in carcere, Navalnaya ha affermato: “Sì, (le elezioni) sono una finta totale e una montatura. Putin disegnerà il risultato che vuole. Che sia l’80 o il 180%, possiamo ancora usare queste cosiddette elezioni contro di lui e usarle per ottenere i nostri obiettivi. Come farlo esattamente? Aleksey stesso ce lo ha detto. Dobbiamo usare il giorno del voto per mostrare che esistiamo e che siamo tanti. Siamo reali, vivi, gente che esiste e siamo contro Putin”.Nel video dà indicazioni precise: “Dobbiamo andare ai seggi lo stesso giorno, alla stessa ora: il 17 marzo alle 12. Cosa facciamo? Potete scegliere. Potete votare per qualsiasi candidato, eccetto Putin. Potete invalidare la scheda. Potete scrivere ‘Navalny’ a grandi lettere”.