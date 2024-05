sarah-vince-amici,-marisol-battuta-in-finale

(Adnkronos) –

Sarah vince Amici 2023 – 2024 trionfando nella finale trasmessa in diretta sabato 18 maggio 2024 su Canale 5. La cantante 18enne batte nella finalissima la ballerina Marisol e si aggiudica il talent di Maria De Filippi.

La finale propone 6 concorrenti che aspirano al titolo: al via 4 cantanti – Mida, Sarah, Holden, Petit – e 2 ballerini, Dustin e Marisol.



Dopo la prima manche di esibizioni che coinvolge i 4 cantanti, esce di scena Mida. Continuano a competere Sarah, Holden e Petit. In gara anche i ballerini Dustin e Marisol.

Il secondo round tra i 3 cantanti ‘superstititi’ si snoda con l’esecuzione di 3 cover. Il televoto promuove Sarah, che prosegue il cammino. Uno tra Petit e Holden deve lasciare lo studio: Petit rimane in gara, Holden viene eliminato.

Lo show, come spiega Maria De Filippi, continua con un tabellone tennistico: alla finalissima accederà uno dei cantanti e uno dei ballerini.

Si parte dalla danza, arriva il verdetto: Marisol si aggiudica il duello con Dustin e accede alla finalissima. Per entrambi i ballerini, arrivano premi al di là dello show: Marisol ottiene una borsa di studio in una delle più prestigiose scuole di danza di New York, Dustin ottiene un ingaggio e una chance per un casting di primissimo piano.

Poco dopo, il verdetto per i cantanti: avanza Sarah, che vola alla finalissima, Petit esce di scena. Le due ragazze, in un testa a testa tutto al femminile, si sfidano con 6 esibizioni.

Arriva il momento del premio della critica, del valore di 50mila euro, assegnato dai giornalisti presenti in studio. Se lo aggiudica Marisol, che ottiene 9 voti e batte Holden, fermo a 8 preferenze.

Gli altri premi: il premio speciale per la comunicazione offerto da Tim dal valore di 40 mila euro in gettoni d’oro va a Petit mente Holden si aggiudica il premio delle radio. Il premio speciale spirito libero offerto da Oreo dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro vaa Dustin mentre a tutti i finalisti il premio Keep Dreaming offerto da Marlù dal valore di 7mila euro in gettoni d’oro.

Quindi, il verdetto finale: Sarah vince Amici e si aggiudica il premio da 150mila euro in gettoni d’oro.



“Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile”, dice Sarah alla fine della serata. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”.