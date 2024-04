Fedriga: da domani a Trieste evento per attrarre investimenti esteri

La seconda edizione del Selecting Italy

Roma, 7 apr. (askanews) – “Il Selecting Italy che si terrà a Trieste domani e dopodomani è il più importante evento di sistema per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Due giorni di confronti, tavoli di lavoro, momenti di formazione, in cui le Regioni incontrano gli stakeholder, il mondo accademico e le istituzioni. Con i rappresentanti delle imprese, interverranno anche i ministri Giorgetti, Tajani, Zangrillo, Urso, il Viceministro Valentini. Trieste sarà la capitale degli investimenti, una vetrina per presentare le opportunità territoriali che il nostro Paese può e deve rappresentare a livello internazionale”. Lo ha sottolineato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

“Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore” è il tema di questa seconda edizione organizzata dalla Conferenza delle Regioni con la regione Friuli Venezia Giulia. L’intero evento ruoterà attorno agli investimenti esteri come volano di sviluppo dei territori, con uno sguardo particolare al Giappone e agli Stati Uniti.

