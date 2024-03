francia,-bloccato-volo-con-303-indiani:-sospetto-traffico-esseri-umani

Diretto in Nicaragua, fermo allo scalo di Vatry da giovedì

Parigi, 23 dic. (askanews) – La Francia ha bloccato da giovedì un volo charter partito dagli Emirati arabi uniti e diretto in Nicaragua con a bordo 303 passeggeri indiani, in seguito ad informazioni che fanno ipotizzare un possibile traffico di esseri umani.Il velivolo è stato trattenuto a terra all’aeroporto di Vatry, dipartimento della Marne. Tra i passeggeri ci sono “13 minori non accompagnati e minori accompagnati”, secondo la protezione civile del dipartimento, cifra non confermata dalle autorità. La loro età “varia da un bambino di 21 mesi a un adolescente di 17 anni”.Un’unità specializzata in crimine organizzato sta indagando su un sospetto traffico di esseri umani e ha arrestato due persone per interrogarle, ha riferito la Procura di Parigi, aggiungendo che le autorità erano state allertate da un informatore anonimo.