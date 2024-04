Già spopola il nuovo album country di Beyoncé, entusiasmo in Texas

“Riporta la consapevolezza su dove è nata la musica country”

Roma, 30 mar. (askanews) – É appena uscito e già sta spopolando “Cowboy Carter”, il nuovo album della superstar vincitrice di 32 Grammy Awards Beyoncé. Il singolo “Texas hold’em” che lo ha anticipato le ha fatto conquistare per due settimane consecutive la n.1 della classifica Hot Country Songs di Billboard, prima donna di colore a raggiungere il traguardo. E lei stessa, dicendosi onorata, aveva dichiarato: “La mia speranza è che tra qualche anno, la menzione della razza di un artista, relativa ai generi musicali, sia irrilevante”.Un album preparato in 5 anni di ricerche sulla storia della musica country e non solo, una sfida – ha detto Beyoncé – il risultato del tempo che ha dedicato a mescolare i generi”. Il disco è il secondo atto di una serie d album. Il primo atto, “Renaissance”, incoraggia la libertà, a divertirsi e a ballare con trasporto. A Houston, in Texas, sua città di origine, non si parla di altro; il nuovo album viene visto anche come un omaggio alle sue radici e un trionfo di generi che esalta la cultura country di colore.”Credo che questo sia probabilmente il suo album migliore – dice un abitante – penso sia così riflessivo, così nuovo, così diverso da qualsiasi altra cosa abbia fatto prima”. “Penso che il nuovo album di Beyonce sia fantastico semplicemente perché, a mio parere, sta riportando la consapevolezza su dove è nata la musica country. Molte persone non sanno che la musica country è nata con noi americani di colore. E penso che sia una cosa bellissima”. “Viene dal Sud, dal Texas, quindi credo che sia sempre stata una ragazza country, ma era solo questione di tempo prima che facesse un intero album country”.È presto per dire dove “Cowboy Carter” arriverà, ma sta già scalando le classifiche mondiali.