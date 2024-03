giornata-acqua,-pecoraro:-bene-grillo-rilancia-rapporto-onu

“Tradotto da Fondazione Univerde. Martedì convegno a Roma”

Roma, 23 mar. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro sostenitore delle campagne per Acqua Bene Comune apprezza il rilancio di Beppe Grillo sul rapporto Onu “l’acqua per la prosperità e la pace ” tradotto dalla fondazione Univerde che sarà presentato martedì mattina a palazzo Rospigliosi a Roma ed è da oggi disponibile al link https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389107″L’acqua non è una merce ma un bene comune indispensabile alla vita sul nostro pianeta e bene ha fatto Beppe Grillo a ricordare il rapporto dell’Onu di questo anno che collega l’acqua alla prosperità e alla pace. Da quando traduciamo in italiano questo rapporto annuale l’Italia è diventata uno dei primi paesi al mondo per diffusione di questo prezioso lavoro di ricerca. L’italia si è espressa con un referendum per l’acqua pubblica ed è un dovere dare attuazione alla volontà popolare. Di questo ,della crisi idrica e dell’impatto sull’agricoltura parleremo proprio martedì 26 mattina in un convegno a palazzo Rospigliosi con istituzioni, esperti e rappresentanti dei settori interessati. Serve un’azione decisa per affrontare i crescenti rischi siccità “.