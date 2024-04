Il cinema unito propone riforme a Sangiuliano: “Proseguiamo dialogo”

Incontro delle associazioni di categoria “Vogliamo ancora un domani”

Roma, 5 apr. (askanews) – Grande successo di partecipazione per l’incontro a Roma del settore cinema audiovisivo animazione e documentari “Vogliamo ancora un domani” organizzato dalle principali associazioni di categoria.

“Come annunciato, la voce dell’industria cinematografica e audiovisiva indipendente si è fatta sentire: registi, sceneggiatori, agenti, attori, distributori, esportatori, festival, musicisti, produttori, tecnici. Tutti insieme – come non accadeva da tempo – per chiedere formalmente al Ministro Gennaro Sangiuliano, alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni e al direttore generale Nicola Borrelli di considerare urgentemente le proposte del settore e promuovere un incontro a breve per attuare le necessarie riforme in tempi rapidi”, si legge in un comunicato.

Il settore fa sapere di avere bisogno di “certezze: regole, tempistiche e risorse”. Sono i temi “esposti con pacatezza e chiarezza, con lo scopo di continuare a tenere attivo il dialogo da tempo instaurato con le istituzioni, ma con la ferma intenzione di correggere la narrazione a volte distorta che accompagna i temi caldi dei finanziamenti cinematografici”, secondo il testo.

I numeri sono i seguenti: 9.000 imprese del settore, la stragrande maggioranza PMI; 95.000 posti di lavoro diretti, 114.000 nelle filiere connesse. Sono “numeri che testimoniano la grande dimensione del settore, che sviluppa un moltiplicatore economico di 3.54 di cui beneficia l’intera economia nazionale, oltre a creare e promuovere l’immagine del Paese nel mondo”, fanno notare.

Oltre 1.500 le persone presenti al Cinema Adriano e diverse centinaia collegate in diretta streaming, tra cui anche molti studenti desiderosi di approfondire e capire come poter fare del cinema il proprio obiettivo lavorativo, riferiscono gli addetti ai lavori. “Le proposte sono dunque sul tavolo e le associazioni a disposizione delle istituzioni, nella speranza di poter continuare a tenere alta la bandiera del cinema italiano”.

Queste le associazioni aderenti: 100 AUTORI – Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva; ACMF – Associazione Compositori Musica per Film; AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema Agenti Spettacolo Associati; AGICI – Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti; AIC – Autori Italiani Cinema; AIR3 – Associazione Italiana Registi; AMC – Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo; ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici; ANICA – Unione Esportatori Internazionali Unefa; ANICA – Unione Produttori; APAI – Associazione del personale di produzione dell’audiovisivo italiano; ASA – Agenti Spettacolo Associati; A.S.C. – Associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori; ASIFA – Associazione Italiana Film d’Animazione Autori italiani Cinematografia; CARTOON Italia; CNA – Artigiani Imprenditori d’Italia | Cinema e Audiovisivo; Collettivo Chiaroscuro; DOC.IT – Associazione Documentaristi Italiani; FIDAC – Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive; LARA – Libera Associazione Rappresentanti di Artisti; RAAI – Registro Attrici Attori; UNITA; WGI – WRITERS GUILD ITALIA.