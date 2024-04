Il re Abdallah di Giordania ha accolto ad Amman il premier spagnolo Sànchez

Il primo ministro spagnolo preme per il riconoscimento dello Stato palestinese

Amman, 2 apr. (askanews) – Il re Abdallah II di Giordania ha accolto ad Amman il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez. Il governo di sinistra spagnolo è determinato a far sì che il parlamento riconosca lo Stato palestinese entro luglio di quest’anno ha dichiarato Sanchez durante la sua visita in Giordania.Secondo la stampa spagnola, Sanchez ha affermato di credere che molti Paesi dell’Unione Europea spingeranno altri Paesi adadottare il riconoscimento di uno stato palestinese. Durante una riunione del Consiglio europeo del 22 marzo, il premier spagnoloha dichiarato di aver raggiunto già un accordo con i leader di Irlanda, Malta e Slovenia per “fare i primi passi” verso ilriconoscimento di uno Stato palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.