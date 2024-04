Il Vaticano: aborto e maternità surrogata ledono la dignità umana

Sia della donna e sia del bambino

Città del Vaticano, 8 apr. (askanews) – Aborto e maternità surrogata ledono la dignità dell’uomo e della persona. A ribadirlo la Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede “‘Dignitas infinita circa la dignità umana”, che raccoglie i pronunciamenti recenti sull’argomento dei vari pontefici e del magistero della Chiesa cattolica, reso noto e presentato oggi dal Vaticano. La Dichiarazione, a firma del Prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede, il card. Víctor Manuel Fernßndez e del Segretario per la Sezione Dottrinale, mons. Armando Matteo e sottoposto all’approvazione di Papa Francesco, afferma che “la Chiesa non cessa di ricordare che ‘la dignità di ogni essere umano ha un carattere intrinseco e vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. Proprio l’affermazione di una tale dignità è il presupposto irrinunciabile per la tutela di un’esistenza personale e sociale, e anche la condizione necessaria perché la fraternità e l’amicizia sociale possano realizzarsi tra tutti i popoli della terra’. Sulla base di questo valore intangibile della vita umana, il magistero ecclesiale si è sempre pronunciato contro l’aborto”.

“Ma oggi, nella coscienza di molti, la percezione della sua gravità è andata progressivamente oscurandosi. L’accettazione dell’aborto nella mentalità, nel costume e nella stessa legge è segno eloquente di una pericolosissima crisi del senso morale, che diventa sempre più incapace di distinguere tra il bene e il male, persino quando è in gioco il diritto fondamentale alla vita. Di fronte a una così grave situazione, – si legge nel pronunciamento Vaticano – occorre più che mai il coraggio di guardare in faccia alla verità e di chiamare le cose con il loro nome, senza cedere a compromessi di comodo o alla tentazione di autoinganno”. Si dovrà, pertanto, affermare, afferma ancora il documento, “con ogni forza e chiarezza, anche nel nostro tempo, che questa difesa della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, – si sottolinea – non rimangono solide e permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno”. Ed è su questi presupposti che “la Chiesa, altresì, prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto”, afferma ancora la Dichiarazione del Dicastero della Dottrina della Fede.

“La pratica della maternità surrogata viola, innanzitutto, la dignità del bambino. – si afferma ancora – Ogni bambino, infatti, dal momento del concepimento, della nascita e poi nella crescita come ragazzo o ragazza, diventando adulto, possiede infatti una dignità intangibile che si esprime chiaramente, benché in modo singolare e differenziato, in ogni fase della sua vita”. La pratica della maternità surrogata viola, nel medesimo tempo, la dignità della donna stessa che ad essa è costretta o decide liberamente di assoggettarvisi. Con tale pratica, la donna si distacca del figlio che cresce in lei e diventa un semplice mezzo asservito al guadagno o al desiderio arbitrario di altri. Questo contrasta in ogni modo con la dignità fondamentale di ogni essere umano e il suo diritto di venire sempre riconosciuto per se stesso e mai come strumento per altro”, si conclude.