iran:-corteo-funebre-per-i-guardiani-della-rivoluzione-uccisi-in-siria

Usa in allerta per imminente attacco Iran contro Israele

Ispahan, 6 apr. (askanews) – Migliaia di persone hanno inneggiato contro Israele e gli Stati Uniti al funerale delle sette guardie rivoluzionarie iraniane, due dei quali generali, che sono stati uccisi in un attacco aereo in Siria, di cui l’Iran ha attribuito la colpa a Israele.Il capo delle guardie, generale Hossein Salami, ha avvertito che Israele “non può sfuggire alle conseguenze” del raid di lunedì, che ha raso al suolo la dependance consolare di cinque piani dell’ambasciata iraniana a Damasco.Israele non ha commentato l’attacco, ma gli analisti lo vedono come un’escalation della sua campagna contro l’Iran e i suoi delegati regionali che corre il rischio di innescare una guerra più ampia oltre il conflitto Israele-Hamas nella Striscia di Gaza.La cerimonia di venerdì ha coinciso con le commemorazioni annuali del Quds (Gerusalemme), quando l’Iran e i suoi alleati organizzano marce a sostegno dei palestinesi.Le manifestazioni del Quds Day si sono svolte anche in Siria, Iraq, Yemen e Bahrein, mentre in Libano il capo del movimento Hezbollah sostenuto dall’Iran ha tenuto un discorso.Gli Stati Uniti sono in massima allerta e si stanno preparando attivamente per un attacco “significativo” che potrebbe giungere entro la prossima settimana da parte dell’Iran contro asset israeliani o americani nella regione come risposta all’attacco israeliano di lunedì a Damasco, che ha ucciso diversi alti comandanti iraniani.