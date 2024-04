Korean Air acquista da Airbus 33 aerei A350

Non sono state fornite cifre rispetto al prezzo

Roma, 2 apr. (askanews) – Korean Air è diventata un nuovo cliente per la famiglia A350 di Airbus in seguito alla firma di un ordine per 33 aeromobili. L’ordine comprende 27 A350-1000 e sei A350-900. Lo ha comunicato oggi il produttore europeo di aerei commerciali.

L’A350 è in grado di operare su qualsiasi rotta intercontinentale attuale della compagnia aerea sudcoreana con una riduzione del 25% nei consumi di carburante e nelle emissioni di carbonio rispetto agli aeromobili di generazione precedente, ha affermato Airbus. L’ulteriore autonomia dell’A350 consentirà inoltre alla compagnia di valutare nuove destinazioni a lungo raggio.

Le due compagnie non hanno fornito numeri rispetto al valore dell’affare.

“L’eccezionale autonomia, l’efficienza del carburante e il comfort dei passeggeri rendono l’A350 perfettamente adatto alla nostra rete globale,” ha detto Jason Yoo, Chief Safety and Operating Officer e EVP di Korean Air. “Siamo fiduciosi che l’introduzione dell’A350 nella nostra flotta porterà efficienze operative e migliorerà l’esperienza di viaggio complessiva per i nostri passeggeri”.

Benoit de Saint Exupéry di Airbus, dal canto suo, ha detto: “Questo ordine da Korean Air è un’altra importante conferma per l’A350 come leader mondiale a lungo raggio. La compagnia aerea beneficerà di nuovi livelli di efficienza nelle sue operazioni, con una significativa riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di carbonio. L’A350 sarà anche la piattaforma perfetta per la compagnia per portare il suo prodotto di bordo e il servizio di classe mondiale a nuove altezze. Ringraziamo Korean Air per la sua continua fiducia in Airbus e nei suoi prodotti, e non vediamo l’ora di vedere l’A350 volare con la livrea iconica del vettore.”

La famiglia A350 è la linea di prodotti widebody più moderna al mondo e si è fermamente affermata come leader mondiale a lungo raggio, con versioni passeggeri in grado di volare fino a 9.700 m / 18.000 km senza sosta. Alimentato dai motori Rolls-Royce di ultima generazione, il telaio utilizza il 70% di materiali avanzati come compositi, titanio e leghe di alluminio moderne per creare un aeromobile più leggero e più efficiente in termini di costi. Tutto ciò si traduce in una riduzione media dei consumi di carburante e delle emissioni di carbonio di circa il 25% rispetto agli aeromobili di dimensioni simili di generazione precedente.

Alla fine di febbraio, la famiglia A350 aveva ottenuto 1.240 ordini da 59 clienti in tutto il mondo.

(Foto dal profilo X di Airbus)