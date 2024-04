Pechino Express, benvenuti in Laos: oggi la nuova tappa, anticipazioni

(Adnkronos) – Benvenuti in Laos. Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio di Pechino Express 2024 lungo la Rotta del Dragone riparte oggi, giovedì 4 aprile, in questo nuovo e straordinario Paese ricco di spiritualità e natura incontaminata, dove gli insediamenti tribali si alternano a monasteri antichi e città moderne.

In esclusiva su Sky alle 21.15 e in streaming solo su Now, i viaggiatori cominceranno l’esplorazione di un nuovo territorio, con sorprendenti tradizioni e inediti contrasti a cui abituarsi in fretta per percorrere il più rapidamente possibile i 263 chilometri che separano Muang Xai dal traguardo di puntata a Luang Prabang.

Dopo la seconda puntata eliminatoria di questa edizione, che la scorsa settimana ha visto Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti” abbandonare la gara, quando si arriva quasi a metà della corsa per tutti i contendenti occorre aver ben chiaro il quadro degli avversari, facendo il punto tra rivalità consolidate e nuove alleanze da stringere.

Ai nastri di partenza della quinta tappa, la prima nel cuore del Laos, ci sono: Fabio ed Eleonora Caressa a formare la coppia de “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”, e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine”. Conduce Costantino Della Gherardesca, inviato speciale Fru.

Si comincerà a scrivere il capitolo laotiano di questa avventura dalla pagoda Phu That a Muang Xai con l’obiettivo di raggiungere il villaggio di Nasiengdy, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso conquisterà direttamente l’immunità e l’accesso alla tappa successiva, mentre chi arriverà secondo otterrà una posizione in classifica.

Ad attendere i viaggiatori, anche in questa puntata missioni estenuanti che metteranno a dura prova la tenuta fisica e psicologica delle coppie. I viaggiatori, come da tradizione provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, ripartiranno poi di corsa in direzione del tappeto rosso a Luang Prabang, antico cuore spirituale del Paese e traguardo di puntata. In questa città senza tempo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, verrà svelato il contenuto della busta nera che decreterà se la prima tappa in Laos è eliminatoria o meno, e di conseguenza segnerà anche il destino dei viaggiatori in gara a Pechino Express. Potranno proseguire l’esplorazione del nuovo Paese tutte le coppie o qualcuno farà le valigie per tornare a casa?