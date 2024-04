Rebranding di Gympass: cambia nome e diventa Wellhub

Nuova piattaforma olistica per il wellbeing dei dipendenti

Milano, 6 apr. (askanews) – Gympass, piattaforma leader nel benessere aziendale, annuncia il suo rebranding: diventa Wellhub, riflettendo così la sua trasformazione in una soluzione completa per il wellbeing dei dipendenti. Wellhub è molto più di un abbonamento in palestra, è la porta di accesso a una rete ancora più ampia di partner del settore wellbeing, con palestre e soluzioni per la mindfulness, la terapia online, il sonno e la nutrizione. Con questo cambiamento strategico, Wellhub si posiziona come partner di fiducia per le aziende che intendono migliorare il wellbeing dei loro dipendenti, aumentando il loro senso di appartenenza e le prestazioni aziendali. “Il nuovo nome e il nuovo brand riflettono il nostro impegno nel fornire una soluzione olistica per il wellbeing aziendale che va oltre il fitness, per abbracciare il benessere mentale, la nutrizione, il sonno e molto altro”, spiega Cesar Carvalho, cofondatore e CEO di Wellhub. “Con questo nuovo approccio vogliamo rispondere alle esigenze della forza lavoro odierna e consentire alle aziende di creare una cultura del benessere che promuova ogni giorno il wellbeing dei dipendenti. Wellhub si presenta come una piattaforma all-in-one, che copre ogni aspetto del benessere e che è capace di aumentare il senso di appartenenza aziendale, far crescere la produttività e assicurare quel ROI che le aziende si aspettano.”

Secondo l’ultimo report di Wellhub il 93% dei dipendenti considera il benessere importante quanto il proprio stipendio. Nonostante questo, lo stress sul posto di lavoro ha raggiunto livelli mai toccati prima, ponendo nuove sfide per le aziende. Questo cambio di paradigma evidenzia la necessità di assegnare al wellbeing dei dipendenti un ruolo prioritario. Da esso dipendono assunzioni, coinvolgimento e retention, fattori fondamentali per le prestazioni aziendali complessive. Viene spontaneo chiedersi: perché le aziende e i dipendenti fanno così fatica a occuparsi del proprio benessere? Un panorama complesso: con così tante soluzioni disponibili in tema di wellbeing, le aziende non sanno su cosa investire e finiscono con l’offrire dei benefit che non rispondono realmente alle esigenze dei loro dipendenti. Costi elevati: la maggior parte delle persone non può permettersi soluzioni personalizzate per il fitness, la mindfulness, la terapia online, il sonno, la nutrizione o altri servizi, soprattutto contemporaneamente. Mancanza di tempo: circa il 90% delle persone vorrebbe vivere una vita più sana ma non sa come fare, cosa che finisce col logorare la motivazione. Con un eccesso di informazioni è sempre più difficile capire cosa funziona davvero e cosa no.

Wellhub consente alle aziende di essere al fianco dei loro dipendenti in qualsiasi fase del percorso, con un approccio personalizzato al coaching, e la social gamification è un altro elemento chiave. Questa visione olistica, che coinvolge il benessere fisico, mentale e sociale dei dipendenti, garantisce il massimo ritorno sull’investimento, in quanto un dipendente sano e coinvolto è anche un dipendente più produttivo e meno propenso a lasciare l’azienda. Con Wellhub, le aziende di tutte le dimensioni possono offrire programmi di wellbeing che i dipendenti useranno e adoreranno. In concomitanza con il rebranding, Wellhub annuncia alcune novità per responsabili HR, responsabili benefit, dipendenti iscritti e partner del suo network di wellbeing.