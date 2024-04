Roma, grave incidente in Via Aurelia Antica: morta 40enne

(Adnkronos) –

Morta una 40enne in un grave incidente oggi a Roma. Il sinistro, che si è verificato introno alle 16 in via Aurelia Antica, all’altezza del civico 112, ha coinvolto tre veicoli: una Toyota Yaris, condotta da una donna di 55 anni, una Peugeot 208 alla cui guida c’era una 34enne ed un motoveicolo Honda SH125, la cui conducente a seguito dello scontro ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde.

Entrambe le conducenti degli autoveicoli coinvolti sono state accompagnate presso gli ospedali per gli esami tossicologici di rito. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.