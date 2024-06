ROMA – Blitz della candidata alle Europee di Sue, Antonella Soldo, per la cannabis light durante la conferenza stampa di Matteo Salvini in Sala stampa estera. La donna ha interrotto il leader leghista mentre stava rispondendo alle domande, esponendo un cartello con su scritto “Censura questo”, in riferimento a una piantina di Marijuana, con tanto di mini cartonato del volto del ministro.





Momenti di tensione quando Salvini ha strappato la piantina dalle mani di Soldo per nasconderla sotto al tavolo. “La cannabis te la fumi a casa tua, a casa mia è morte”, dice il ministro. Poi tra i due scatta una specie di ‘battaglia’ per il microfono, con l’attivista e il vicepremier intenti a contenderselo. Salvini ripeteva “La droga è morte”, mentre lei ripeteva “Voi siete propaganda, voi siete ingiustizia”. Fino a che Salvini ha cominciato a ripetere in loop “fai l’amore non farti le canne”. E ha concluso con “Peace and love”. Dopo pochi minuti il servizio di sicurezza ha riportato la situazione sotto controllo.

L’articolo VIDEO | Da Salvini arriva Antonella Soldo con una piantina di cannabis, il ‘bisticcio’ proviene da Agenzia Dire.

