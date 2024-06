ROMA – Israele festeggia: oggi sono stati liberati alcuni ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso. Le forze speciali dell’Israel Defence Force (Idf) hanno recuperato 4 ostaggi israeliani vivi a Gaza: Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. Tutti e quattro erano stati rapiti al rave Supernova nel deserto del Negev, nel sud di Israele.

Proprio Argamani era diventata, suo malgrado, il simbolo di quel 7 ottobre. In un video era apparsa mentre veniva trascinata in moto dai terroristi di Hamas mentre urlava: “Non uccidetemi”. Argamani oggi stesso ha riabbracciato il padre e il video sta facendo già il giro del mondo. Ha anche ricevuto una telefonata dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu: “Neppure per un minuto abbiamo smesso di pensare a te e non ci siamo arresi. Non so se ci hai creduto ma noi non ci siamo arresi”.

Secondo quanto riferito dai quotidiani, le forze speciali israeliane hanno fatto irruzione simultaneamente in due siti di Hamas nel campo di Nuseirat al centro di Gaza. Secondo fonti mediche dell’Al-Aqsa Hospital di Deir Al-Balah i raid hanno provocato 55 vittime tra i palestinesi.

L’articolo VIDEO | Gaza, liberati quattro ostaggi israeliani. Anche Noa Argamani diventata simbolo del 7 ottobre proviene da Agenzia Dire.

