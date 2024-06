ROMA – “Faccio outing: votate Meloni, come consiglio”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, sabato scorso in piazza del popolo a Roma. Le parole sono state riportate dal servizio di Piazza Pulita nel corso della puntata di questa sera. L’esponente del Governo non è nuovo a uscite polemiche, molti lo hanno criticato per alcune frasi discutibili, poi derubricate a cattive interpretazioni del suo pensiero. Basti pensare a “meno male che la siccità è in Sicilia”. Sabato scorso, alla risposta di Lollobrigida, la giornalista di Piazza Pulita ha ribattuto: “Ma non vuol dire proprio questo, ministro…”





Per Treccani, infatti, outing è una “dichiarazione pubblica con la quale qualcuno svela l’omosessualità di una persona senza il suo consenso”. È vero che il termine può essere usato anche, in tono scherzoso, come ammissione pubblica di un fatto privato. Sarà quindi solo una battuta non riuscita?

L’articolo VIDEO | ‘L’ultima’ di Lollobrigida: “Faccio outing, votate Meloni” proviene da Agenzia Dire.

