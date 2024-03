Vino, il 28 marzo a Trieste c’è “Teranum e i vini rossi del Carso”

Dalle all’Hotel DoubleTree by Hilton: convegno e degustazioni

Milano, 25 mar. (askanews) – E’ stata presentata a Trieste la 17esima edizione di “Teranum e i vini rossi del Carso”, rassegna che mette in mostra la ricchezza vinicola e gastronomica della zona che va da Muggia a Doberdò del Lago, passando dal ciglione al Carso interno della Slovenia, abbinando vini rossi autoctoni locali (Terrani e Refoschi) a finger food con prodotti locali, promuovendo l’interesse per la cultura gastronomica e la produzione alimentare sostenibile. “Teranum” è organizzato dall’Associazione dei viticoltori del Carso, che da anni lavora per promuove l’identità vitivinicola, per preservare i vitigni autoctoni e promuovere i vini di questa terra.

Giovedì 28 marzo, dalle 16 alle 21, l’Hotel DoubleTree by Hilton di piazza della Repubblica a Trieste ospiterà una degustazione di vini rossi prodotti nel Carso. Una rassegna internazionale che vuole essere un ponte tra le culture, un’occasione preziosa per rafforzare legami già esistenti e tessere nuove collaborazioni. L’evento sarà anticipato alle 14 dal convegno “Genio e sregolatezza, audacia e incoscienza: lo è la gioventù e lo sono anche i vini rossi del Carso. Come valorizzarli al meglio?” che ha l’obiettivo di esplorare il mondo dell’enogastronomia attraverso gli occhi e le esperienze degli under 35 che lavorano in questo settore, identificando possibili opzioni di sviluppo e definendo strategie per promuovere al meglio i vini rossi del Carso. All’incontro, moderato da Eugenia Fenzi e aperto dal presidente dell’Associazione dei viticoltori del Carso, Matej Skerlj, interverranno Jan Zaccaria (Ristorante Mood di Trieste), Martina Beccaria (di Enoteca Vino di Milano), Manuele Duse (Harry’s Piccolo Restaurant & Bistrò di Trieste) e Lorenzo Benelli (Ristorante Al Covo di Venezia).

Dalle provincie di Trieste e Gorizia saranno presenti produttori Ruj, Bajta, Budin, Cacovich, Ostrouska, Grgic, Kocjancic, Lenardon, Merlak, Milic Damijan, Skerlj, Sancin, Škerk, Ota Rok, Fabjan, Urizio-Vigna sul Mar, Zidarich e Zahar. Con loro interverranno le Cantine slovene CV-Colja Vino, Cotar Branko & Vasja, Cotova Klet, Turisticna Kmetija Škerlj, Vinarstvo Tauzher – Emil Tavcar, Vinakras Sežana, Vina Vrabec, Vina Petelin Rogelja, Vina Slamic – Perinova Kmetija, Vina Stoka, Vinogradništvo Širca-Kodric, Rencel Boutique Wines, Vinarstvo Gec, Vinska Klet Orel, Vinska Klet Štok, Vinarstvo Rebula e Vinska Klet Tavcar-Pri Starcih. Ospiti di questa 17esima edizione sono i vignaioli di Casale Monferrato, “Capitale europea del vino 2024”, con l’Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, l’Enoteca regionale del Monferrato, l’Enoteca regionale di Gattinara e Alto Piemonte e l’Enoteca regionale Acqui Terme.

La giornata prevede tre degustazioni (alle 17, 18 e 19) guidate da esperti sommelier. Per quanto riguarda il cibo, la manifestazione vede la preziosa e consolidata collaborazione con i cuochi che collaborano con “Okusi Krasa – Sapori del Carso”, e quest’anno sono attesi Krizman, Antico Caffè San Marco, Il Vostro Eden, Crocevia Locanda Carsica Contemporanea, Caffè Vatta, Bar X, Sardoc, Cotic e Lokanda Devetak.

Foto Giacomo Cecotti