Vino, il 9 aprile a Torino c’è “Anteprima Ruchè ultima annata”

Allo spazio Musa la prima edizione dell’evento per addetti ai lavori

Milano, 30 mar. (askanews) – Il 9 aprile allo spazio Musa di Torino va in scena la prima edizione de “Il Ruchè siamo noi: Anteprima Ruchè ultima annata”, manifestazione organizzata con la collaborazione dell’Associazione produttori di Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, dedicata alla scoperta dell’ultima annata dei vini prodotti con il vitigno autoctono a bacca nera del Monferrato astigiano.

“Un format che promette un’esperienza unica per giornalisti e operatori del settore enogastronomico” hanno spiegato gli organizzatori in una nota, spiegando che dalle 10 alle 18, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l’essenza dell’ultima annata attraverso una degustazione alla cieca, per poter dare un giudizio il più possibile imparziale dei vini. Al piano interrato, i produttori esporranno l’intera gamma dei loro Ruchè e, grazie alla collaborazione con Artàporter (startup focalizzata sull’arte contemporanea emergente), a fianco del banco di degustazione di ogni singola Cantina un artista presenterà la propria opera. Verrà inoltre creata un’opera d’arte dal vivo dedicata al Ruchè, e un caricaturista che utilizzerà il vino come medium per le sue opere, offrendo un ricordo ai visitatori.