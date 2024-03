Vuolo (PPE): “Conoscere risorse dell’Europa per rilanciare economia e professioni”

Limatola (Odcec Napoli): “Diffondere la conoscenza per creare valore per aziende e professionisti”

“Far conoscere le enormi opportunità che l’Europa offre alle realtà professionali e imprenditoriali del nostro Paese è doveroso. Spesso si ha una scarsa conoscenza di queste risorse e non ci sono state in questi anni le dovute iniziative da parte dei miei colleghi per colmare questo vulnus.

Avere la possibilità di incontrare le rappresentanze di giovani degli ordini professionali e del mondo dell’impresa, è un modo efficace per accorciare le distanze con l’Europa”.

Sono le parole di Lucia Vuolo, eurodeputata PPE, a margine dell’incontro avuto presso la sede del Parlamento europeo di Bruxelles con i giovani commercialisti e industriali partenopei.

A guidare la delegazione Pasquale Limatola, Presidente della Commissione Internazionalizzazione dell’Odcec di Napoli: “La nostra delegazione di giovani commercialisti e giovani imprenditori è giunta in missione a Bruxelles per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di conoscere dettagliatamente gli iter legislativi, le dinamiche e le strutture del Parlamento europeo e per conoscere il sistema dei finanziamenti europei diretti che arrivano alle imprese italiane. Diffondere la conoscenza di questi strumenti è fondamentale affinché si crei valore per le nostre imprese e per i nostri professionisti”.

Soddisfatto Vincenzo Piccirillo presidente dell’Ugdcec di Napoli: “Esperienza fondamentale per la nostra crescita professionale in particolare per il settore dell’internazionalizzazione delle aziende che, attraverso la nostra consulenza, vogliamo portare ai massimi livelli”.

Per Danilo Casucci, presidente Iuya: “La missione a Bruxelles è il corollario dell’attuazione di uno dei nostri princìpi cardine: il rapporto con l’Europa. Bruxelles è centro di snodo per tutte le norme e le regolamentazioni attraverso le quali imprese e professionisti devono muoversi. Condividerle con tutti gli attori è un momento importante per la crescita professionale e per garantire la competenza a supporto delle aziende”.

A rappresentare le imprese partenopee Andrea Ricciardiello, consigliere del gruppo Piccola Industria di Confindustria Napoli: “La missione di Bruxelles rappresenta per noi un’occasione importante per entrare in contatto con le Istituzioni europee.

In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di comprendere meglio i meccanismi che portano poi alla creazione di una serie di normative che impattano nella vita delle nostre imprese e abbiamo avuto l’occasione di rappresentare gli interessi delle stesse nell’ambito dei rapporti con i decisori che abbiamo in contrato lungo questo percorso.

Questa missione rappresenta sicuramente un grande valore aggiunto per le tante piccole medie imprese italiane che si trovano a competere in un contesto europeo e internazionale”.

Secondo Fabio Milano, consigliere Giovani industriali di Napoli: “La visita alle Istituzioni europee è stato un viaggio interessante per comprendere come l’Unione incide sulle decisioni delle aziende e dei cittadini.

La nostra missione è stata ricca di spunti e ha chiarito come la relazione tra Unione Europea e aziende può essere proficua per migliorare l’internazionalizzazione delle aziende napoletane e non”.

L’articolo Vuolo (PPE): “Conoscere risorse dell’Europa per rilanciare economia e professioni” proviene da Notiziedi.it.