WhatsApp e Instagram down, problemi oggi: cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp e Instagram down. Problemi per l’app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg, nella serata di oggi, 3 aprile 2024. Il sito downdetector, che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, attorno alle 20 ha evidenziato un boom di avvisi di utenti non solo in Italia, con messaggi inviati e caratterizzati da una sola spunta sullo schermo del mittente.

I problemi a WhatsApp, in particolare, sono stati riscontrati a livello internazionale con l’impossibilità di inviare messaggi sia attraverso il cellulare che nella modalità web dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati Uniti all’Australia. I disagi si sono estesi anche a Facebook e Messenger, a giudicare dai report di Downdetector.

Come avviene sempre in questi casi, su X è decollato rapidamente l’hashtag #whatsappdown. Il profilo WABetaInfo, sempre informato sulle novità che riguardano l’app di messaggistica, ha fatto sapere che “WhatsApp sta avendo attualmente problemi con i server”.

Attorno alle 20.40 ora italiana, WABetaInfo ha pubblicato un nuovo post: “Sembra che WhatsApp stia ripristinando il servizio di messaggistica. Alcune funzioni come le informazioni sull’ultimo accesso e lo stato online potrebbero non essere ancora disponibili”.

Pochi minuti dopo il messaggio dall’account Twitter di WhatsApp: “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”.