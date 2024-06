zelensky:-la-cina-cerca-di-impedire-ai-paesi-di-partecipare-al-summit-di-pace-in-svizzera

“È deplorevole che un Paese potente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin”

Roma, 2 giu. (askanews) – “Sfortunatamente, oggi la Cina sta lavorando per impedire ai Paesi di partecipare al vertice di pace”, previsto in Svizzera dal 15 al 16 giugno: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti a margine del forum di difesa Shangri-La a Singapore. “È deplorevole che un Paese potente e indipendente come la Cina sia uno strumento nelle mani di Putin”, ha aggiunto.

Ieri la Cina ha detto che sarà “difficile” partecipare al vertice se la Russia non è invitata, dichiarazione approvata da Mosca. “C’è una chiara discrepanza tra gli accordi presi per la conferenza da un lato e le richieste della Cina e le aspettative generali della comunità internazionale dall’altro, il che rende difficile per la Cina parteciparvi”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

In un precedente discorso, Zelensky ha invitato gli alti funzionari della difesa a partecipare al prossimo vertice di pace in Svizzera che si terrà il 15-16 giugno, affermando di essere deluso dal fatto che alcuni Paesi non si siano impegnati a partecipare.