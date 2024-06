amministrative:-piemonte-e-pescara-alla-destra;-centrosinistra-verso-la-vittoria-a-firenze,-bergamo,-bari,-cagliari-e-modena

ROMA – Elezioni amministrative, dopo gli exit poll arrivano anche le prime proiezioni.

IN PIEMONTE, CIRIO CON IL VENTO IN POPPA

Alberto Cirio saldamente in testa alle regionali del Piemonte. La proiezione Opinio per la Rai sul 6% del campione consegna al presidente uscente sostenuto dal centrodestra il 53% dei suffragi. Molto indietro Gianna Pentenero del Pd col 35,4%. Sarah Disabato del Movimento 5 stelle è ferma al 9,1%, mentre 1,4% è il risultato di Francesca Frediani di Piemonte popolare.

A FIRENZE, FUNARO AL 41,6%

Su Firenze, Opinio Italia per la Rai (con una copertura del campione del 6%) dà Sara Funaro, candidata sindaca del Pd e del centrosinistra, al 41,6%. Nove punti dietro c’è l’alfiere del centrodestra, al 32,5%. Terza Stefania Saccardi, di Italia Viva, al 6,1% tallonata da Cecilia Del Re, si Firenze democratica al 6%.

CENTROSINISTRA AVANTI A BERGAMO CON CARNEVALI

A Bergamo, il centrosinistra ‘vede’ la conferma con Elena Carnevali dopo la stagione di Giorgio Gori. La proiezione Opinio-Rai sull’8% del campione consegna alla candidata a sindaco il 56,3% dei consensi. Staccato Andrea Pezzotta del centrodestra al 40,4%. Vittorio Apicella del movimento 5 stelle è al 3,3%.

CAGLIARI, IL CAMPO LARGO DI MASSIMO ZEDDA IN NETTO VANTAGGIO

Iniziato alle 14 lo spoglio per le elezioni amministrative, che in Sardegna coinvolgono 27 Comuni. I riflettori sono puntati in particolare su Cagliari, Sassari e Alghero, con la partita del capoluogo isolano che è l’unica seguita dagli exit poll curati per la Rai da Opinio Italia. In base alle rilevazioni, per Massimo Zedda, candidato del “campo largo”, si profila una vittoria netta, e al primo turno, con una percentuale di preferenze che va dal 59 al 63%. Staccata la sfidante del centrodestra, Alessandra Zedda, data fra il 31% e il 35%, distantissimi il civico Giuseppe Farris, tra il 2,4% e il 4,5%, e Claudia Ortu di Potere al popolo, tra lo 0,5% e il 2,5%. Nessun dato sul voto per Emanuela Corda di Alternativa.

A BARI IL PD AVANTI MA SI VA VERSO IL BALLOTTAGGIO

Prima proiezione diffusa dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. Copertura campione 7%. Nella sfida per la poltrona di sindaco a Bari in testa Vito Leccese con il 46%. Seguono Fabio Romito con il 32,4%; Michele Laforgia con il 20,7% e Nicola Sciacovelli con lo 0,6%. Si va dunque verso il ballottaggio.

A MODENA OTTIMISMO DEL CENTROSINISTRA

Ottimismo e anche entusiasmo al comitato elettorale di Massimo Mezzetti, in corso Vittorio Emanuele II a Modena, dove qua e là si confida già nella vittoria al primo turno. Nonostante lo spoglio online per il capoluogo, nel sito del ministero e in quello comunale, continui a tardare un po’, i dati ufficiosi che arrivano al comitato dai vari seggi confortano, a maggior ragione dopo il risultato delle europee in città (dove il Pd si è confermato primo partito con un boom di 38.131 voti, pari al 44,44%, seguito a distanza da Fdi con 19.068 voti, pari al 22,23%). Ad esempio alla sezione elettorale di strada Canaletto, sempre secondo i dati che arrivano informalmente, Mezzetti segna 58%, così come è oltre il 50% al seggio San Faustino. Emergono notizie simili dalle parti del Villaggio Zeta. Tra i vari esponenti del Pd e del centrosinistra arrivati al comitato di Mezzetti, dove il diretto interessato per ora non si fa vedere, Andrea Bortolamasi, assessore uscente alla Cultura, conferma “cauto ottimismo, visto che i dati che arrivano sono assolutamente confortanti. Ma aspettiamo, è ancora presto, seppur ci sia fiducia”.

A PESCARA DESTRA AVANTI

Prima proiezione diffusa dal Consorzio Opinio Italia per la Rai. Copertura campione 8%. Nella sfida per la poltrona di sindaco di Pescara in testa la destra Carlo Masci con il 51,2%. Seguono Carlo Costantini con il 33,1%; Domenico Pettinari con il 13,9% e Gianluca Fusilli con l’1,8%.

L’articolo Amministrative: Piemonte e Pescara alla destra; centrosinistra verso la vittoria a Firenze, Bergamo, Bari, Cagliari e Modena proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it