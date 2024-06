bikemi:-estensione-orario-fino-alle-2-e-rinnovo-parco-mezzi

Interventi per un futuro sostenibile a Milano

Milano, 7 giu. (askanews) – BikeMi da lunedì 10 giugno sarà operativo con un nuovo orario, che renderà accessibile il servizio tutti i giorni, dalle 6.00 alle 2.00. La decisione di estendere, in modo definitivo, la fruibilità del servizio anche da mezzanotte alle 2 del mattino, va incontro alle esigenze di cittadini e city users che tutti i giorni scelgono bikeMi per i loro spostamenti urbani. Questa iniziativa rientra nel piano di sviluppo del bike sharing che ha tra i suoi obiettivi quello di incentivare le persone ad utilizzare la bici come mezzo di trasporto alternativo per un futuro sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Ci sarà un’ulteriore novità: da settembre inizieranno ad essere progressivamente introdotte 2800 nuove bici a pedalata muscolare che consentiranno di erogare un servizio sempre più efficiente e capillare. Per uniformare l’intero parco bici agli standard qualitativi raggiunti, verrà inserito in flotta lo stesso modello, leggero e maneggevole, delle attuali bici, che sarà dotato di nuovo accessorio, un porta cellulare. BikeMi prosegue con il suo impegno nel fornire agli utenti un servizio sempre più performante a servizio della mobilità sostenibile milanese.