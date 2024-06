come-volano-e-a-cosa-servono-i-mirage-2000-promessi-a-zelensky-da-macron

La Francia ha annunciato la fornitura di alcuni caccia all’Ucraina

Parigi, 7 giu. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di fornire all’Ucraina alcuni caccia Mirage 2000-5 per la difesa del loro spazio aereo. Contemporaneamente la Francia ha avviato anche un programma di addestramento per i piloti ucraini che, entro il 2025, saranno formati per volare sull’aereo sfruttandone al massimo le prestazioni e le potenzialità.Ma quali sono le caratteristiche di questo jet da combattimento?Il Mirage 2000 è un caccia multiruolo, con spiccate doti da intercettore, entrato in servizio operativo per l’Armée de l’Air, l’aeronautica militare francese, nel 1984, nella sua variante di difesa aerea.Uscito di produzione nel 2007, ne sono stati prodotti circa 600 esemplari in diverse versioni monoposto e biposto (ce n’è anche una per l’attacco nucleare) e circa il 50% di essi è stato esportato in 8 Paesi: Brasile, Egitto, Grecia, India, Perù, Qatar, Taiwan ed Emirati Arabi Uniti.Le sue caratteristiche principali sono le ali a delta e i comandi di volo digitali fly-by-wire con un sistema di computer che ne garantiscono la manovrabilità anche in assetti particolarmente critici, considerata la conformazione dell’ala. Inoltre, ha una fortissima accelerazione e un’eccellente maneggevolezza, doti che lo rendono un velivolo estremamente versatile nel ruolo per il quale è stato concepito.Lungo poco più di 14 metri con un’apertura alare di 41 metri quadrati e un peso massimo al decollo di 17.500 Kg, il Mirage 2000 è armato con 2 cannoni interni da 30 mm e può essere configurato, a seconda del tipo di missione, con missili aria/aria e aria/superificie e bombe Mk82 da caduta libera.Il motore è un turbofan M53-P2 con postbruciatore capace di spingere l’aereo fino al doppio della velocità del suono (Mach 2,2) in quota.Dotato di sonda fissa per il rifornimento in volo, il caccia ha un raggio d’azione medio di circa 1.500 km.